Tennis, Atp Finals 2026: al via domani vendita libera biglietti

23 Nov 2025 - 13:37

Nemmeno il tempo di archiviare un'edizione accolta da un entusiasmo straordinario, dentro e fuori dal campo, che è già tempo di guardare al futuro. La Federazione Italiana Tennis e Padel annuncia che dalle ore 16 di domani aprirà ufficialmente la vendita libera dei biglietti per le Nitto ATP Finals 2026, nuovamente in scena a Torino. Dal 15 al 22 novembre 2026, l'Inalpi Arena tornerà a tingersi dell'inconfondibile blu e sarà - per il sesto anno consecutivo - il palcoscenico del torneo. I biglietti saranno disponibili sul sito ufficiale della manifestazione e sulla piattaforma Ticketone.

