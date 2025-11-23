Golf, mano pesante dello European Tour contro Gugler: stop per 10 tornei

Mano pesante dello European Tour nei confronti del golfista svizzero Cedric Gugler sanzionato per aver violato il suo codice di comportamento in un torneo dell'HotelPlanner Tour. La Commissione Disciplinare Indipendente, nella riunione del 3 novembre scorso, ha riscontrato che Gugler ha agito "in modo non conforme agli standard di comportamento e di condotta etica previsti per i membri del Tour durante il primo round del Raiffeisenbank Golf Challenge" al Kaskáda Golf Resort nella Repubblica Ceca, il 12 giugno 2025. Gugler è stato squalificato dal torneo dopo aver giocato la palla dal punto sbagliato sul green in più occasioni, una delle violazioni più gravi tra le regole del golf. La Commissione Disciplinare Indipendente, composta da Philip Evans KC, dal responsabile sportivo, Ian Larsen, e dal membro del Legends Tour, Markus Brier, ha stabilito che la condotta di Gugler costituiva una grave infrazione del Codice di Comportamento del Tour in virtù di una "violazione sconsiderata" delle Regole del Golf. A causa della grave inossevanza, Gugler è stato sospeso dai primi dieci eventi dell'HotelPlanner Tour della stagione, a partire dal 29 gennaio 2026, giorno del primo torneo del Tour 2026, l'SDC Open in Sudafrica. Gli sarà consentito di tornare dopo la conclusione dei primi dieci eventi, una data che sarà determinata una volta finalizzato e annunciato il programma dell'HotelPlanner Tour 2026.