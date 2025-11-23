Sci alpino, slalom Gurgl: in testa Shiffrin, azzurra Della Mea 11.a

L'americana Mikaela Shiffrin in 54.22 e' al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di cdm di Gurgl. Alle sue spalle ci sono l'albanese Lara Colturi in 54.53 e , terze ex aequo in 54.70, le svizzere Camilla Rast e Wendy Holdener. Per l'Italia - in una giornata con sole ma 12 gradi sotto zero su una pista con fondo di neve molto fredda e difficile che si incida - la friulana Lara Della Mea, pettorale 23 ed unica azzurra a partire tra le prime migliori trenta atlete, con una prova coraggiosa e convincente e' al momento 11/a in 56.11. Seconda manche alle 13,30.