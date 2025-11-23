Logo SportMediaset

F1, la nuova classifica del Mondiale: Verstappen (e Piastri) a -24 punti da Norris

23 Nov 2025 - 11:19
© Getty Images

© Getty Images

Ecco le nuove classifiche del Mondiale piloti e costruttori di F1 dopo la squalifica della due McLaren a Las Vegas. Verstappen sale ora a -24 punti dal leader Norris, agganciando Piastri al secondo posto. Antonelli mette nel mirino Hamilton per il sesto posto. Tra i costruttori, la Mercedes allunga al secondo posto, mentre la Ferrari è costretta a lottare con la Red Bull per il terzo.

Classifica Mondiale Piloti
Lando Norris (McLaren) - 390 punti
Oscar Piastri (McLaren) - 366 punti
Max Verstappen (Red Bull) - 366 punti
George Russell (Mercedes) -294 punti
Charles Leclerc (Ferrari) - 226 punti
Lewis Hamilton (Ferrari) - 152 punti
Kimi Antonelli (Mercedes) - 137 punti
Alex Albon (Williams) - 73 punti
Isack Hadjar (Racing Bulls) - 51 punti
Nico Hulkenberg (Kick Sauber) - 49 punti
Carlos Sainz (Williams) - 48 punti
Oliver Bearman (Haas) - 41 punti

Classifica Costruttori
McLaren - 756 punti
Mercedes - 431 punti
Red Bull - 394 punti
Ferrari - 378 punti
Williams - 121 punti
Racing Bulls - 87 punti
Aston Martin - 72 punti
Haas - 70 punti

