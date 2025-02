Sorteggio sfortunato per Matteo Berrettini al Qatar Exxon Mobil Open, ATP 500 di Doha. Il n. 34 della classifica ATP, unico italiano in tabellone, ha pescato Novak Djokovic (testa di serie n. 3) al primo turno. I due non si incontrano dalla sfida dei quarti di finale allo US Open 2021. In generale, gli scontri diretti vedono il serbo avanti 4-0, compresa la storica finale di Wimbledon 2021.