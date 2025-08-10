Tennis: Atp Cincinnati, Darderi si ritira contro Comesana

Termina con un ritiro l'avventura di Luciano Darderi al Cincinnati Open, Masters 1000 con un montepremi da 9.193.540 dollari. Il n. 34 al mondo, sotto 6-4 3-1 contro il n. 71 Francisco Comesana ha deciso di fermarsi dopo svariati minuti in cui un problema tra il gluteo sinistro e la zona lombare lo stava condizionando in maniera evidente. Sotto 5-4, l'azzurro ha chiesto il trattamento del fisioterapista, che però non ha cambiato evidentemente le sue sensazioni. Alla ripresa, complici anche i continui i problemi sulla seconda (sette doppi falli nel primo set), è arrivata la decisione di ritirarsi, dopo aver anche subito il break del 3-1 nel secondo set.