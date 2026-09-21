Tennis, Atp Chengdu: Sonego nel main draw, Cinà in gara nelle qualificazioni

21 Set 2026 - 17:51
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Lorenzo Sonego è l'unico italiano presente del main draw del Chengdu Open (ATP 250 - montepremi $1,210,115) che si svolge sui campi in cemento del Sichuan International Tennis Center proprio a Chengdu, in Cina. Il torinese, oggi n.86 del mondo, partecipa per la terza volta consecutiva nel torneo. Due anni fa perse all'esordio, mentre nel 2025 vinse un match prima di fermarsi agli ottavi di finale. Il suo avversario all'esordio sarà l'australiano James Duckworth (n.65), contro cui l'azzurro è avanti 2-1 nei precedenti. Entrambe le vittorie di Sonego sono arrivate sull'erba, a Wimbledon nel 2021 e ad Eastobourne nel 2022. Duckworth, però, ha vinto in due set l'ultima sfida, giocatasi lo scorso agosto a Winston-Salem (cemento).

Il vincente di questo match se la vedrà con uno tra Sebastian Baez (n.51 e n.8 del tabellone) e Jenson Brooksby (n.77). In particolare, gli accoppiamenti sono collocati nel quarto di tabellone di Botic van de Zandschulp (n.4 del seeding), con una potenziale semifinale contro Alejandro Davidovich Fokina (n.2). In alto, invece, il numero 1 del torneo è Valentin Vacherot. C'è un po' di Italia anche nelle qualificazioni, grazie alla presenza di Federico Cinà (n.170 e n.5 del tabellone cadetto). Il suo primo avversario sarà il giapponese Kaichi Uchida (n.331), mai affrontato prima d'ora. In caso di vittoria, affronterà poi il vincente della sfida tra il Nikoloz Basilashvili (n.4) ed Hanlei Lu. 

atp
tennis
lorenzo sonego
federico cina

Ultimi video

00:58
MCH SHELTON SECONDO FINALISTA US OPEN MCH

Us Open: Shelton batte Tiafoe e la fatica e va in finale

00:51
DICH MUSETTI SU JUVE 16/9 DICH

Musetti pessimista ma non troppo sulla sua Juve: "Spalletti sa quello che deve fare"

01:15
DICH MUSETTI SU SOGNO ATP FINALS 16/9 DICH

Musetti: "Anno difficile e pieno di infortuni ma sogno le Finals"

00:22

Le atlete contro Sydney Sweeney: il video che ha fatto esplodere la bufera social

02:26
beast

Russell Crowe porta le MMA e l'ottagono al cinema: il trailer di Beast

01:34
Torneo di Viareggio

Torneo di Viareggio

01:30
EA7 World Legends Tour

EA7 World Legends Tour

01:45
DICH BUONFIGLIO SU MALAGO' DICH

Buonfiglio su "caso" Malagò: "Ci muoveremo con cautela"

00:34
MCH SINNER SI ALLENA DA PIATTI MCH

Riecco Sinner: Jannik si allena a Montecarlo

02:00
DICH PELLACANI GIORNATA SPORT ITALIANO DICH

Pellacani: "Ho messo a fuoco le 5 medaglie"

01:39
DICH DE SANTIS PRES PARALIMPICO DICH

De Santis: "Siamo un esempio. Un'atleta lo è a prescindere"

02:12
DICH DERKACH SPORT ITALIANO MONDO DICH

Daryia Derkach: "La mia una stagione fantastica"

01:00
Il clamoroso ritorno

Il clamoroso ritorno

01:32
Tamberi in cima al mondo

Tamberi in cima al mondo

02:15
MCH ZVEREV TRIONFO US OPEN 14/9 MCH

Zverev vince gli US Open, ma... non se ne accorge: gli highlights

00:58
MCH SHELTON SECONDO FINALISTA US OPEN MCH

Us Open: Shelton batte Tiafoe e la fatica e va in finale

I più visti di Altri Sport

Le atlete contro Sydney Sweeney: il video che ha fatto esplodere la bufera social

DICH MUSETTI SU JUVE 16/9 DICH

Musetti pessimista ma non troppo sulla sua Juve: "Spalletti sa quello che deve fare"

DICH MUSETTI SU SOGNO ATP FINALS 16/9 DICH

Musetti: "Anno difficile e pieno di infortuni ma sogno le Finals"

MCH ZVEREV TRIONFO US OPEN 14/9 MCH

Zverev vince gli US Open, ma... non se ne accorge: gli highlights

MCH SHELTON SECONDO FINALISTA US OPEN MCH

Us Open: Shelton batte Tiafoe e la fatica e va in finale

SRV TG5 ORE 20 NITTO ATP FINALS SU MEDIASET 10/02 SRV

Il colpo di Mediaset: le ATP Finals sulle nostre reti

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
17:51
Tennis, Atp Chengdu: Sonego nel main draw, Cinà in gara nelle qualificazioni
15:37
F1, le mescole Pirelli per il GP di Baku
15:26
Motomondiale, McDonald primo campione Bagger World Cup: "Dedicato a mio fratello scomparso"
14:21
Vela: 'Farr e night' vince a Capri il memorial Mario De Rosa
12:16
Basket, Petrucci: "Con Nba Europe imminente, Lba è il campionato più interessante di tutti"