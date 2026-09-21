Tennis, Atp Chengdu: Sonego nel main draw, Cinà in gara nelle qualificazioni

Lorenzo Sonego è l'unico italiano presente del main draw del Chengdu Open (ATP 250 - montepremi $1,210,115) che si svolge sui campi in cemento del Sichuan International Tennis Center proprio a Chengdu, in Cina. Il torinese, oggi n.86 del mondo, partecipa per la terza volta consecutiva nel torneo. Due anni fa perse all'esordio, mentre nel 2025 vinse un match prima di fermarsi agli ottavi di finale. Il suo avversario all'esordio sarà l'australiano James Duckworth (n.65), contro cui l'azzurro è avanti 2-1 nei precedenti. Entrambe le vittorie di Sonego sono arrivate sull'erba, a Wimbledon nel 2021 e ad Eastobourne nel 2022. Duckworth, però, ha vinto in due set l'ultima sfida, giocatasi lo scorso agosto a Winston-Salem (cemento).