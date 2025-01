Tennis, Atp Brisbane: Djokovic batte Monfils e vola ai quarti

Al Brisbane International, Novak Djokovic ha battuto in due set il francese Gael Monfils - 6-3, 6-3 - qualificandosi ai quarti di finale dove lo attende l'americano Reilly Opelka. Sarà anche tennis d'inizio stagione, ma per quanto visto sino ad ora il serbo non sembra accusare alcun fastidio in questi primi scambi del 2025. "Siamo due veterani di questo sport, ci affrontiamo ormai da tanti anni e conosco Gael da quando ne avevamo 15 o 16. Credo sia uno dei migliori, se non il migliore atleta che ci sia nel nostro sport, nutro per lui molto rispetto e spero di affrontarlo ancora prima di ritirarci entrambi", ha poi dichiarato a fine match Djokovic nella sua intervista a bordo campo.