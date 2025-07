Luciano Darderi si qualifica per i quarti di finale del Nordea Open di Bastad, torneo Atp 250 in corso sui campi in terra battuta. Il tennista azzurro, numero 55 del ranking Atp, ha battuto in due set con il punteggio di 6-2, 6-2 in un'ora e 12' di gioco il giocatore svedese Elias Ymer, numero 264 al mondo. Ai quarti Darderi attende il vincitore del match tra Sebastian Baez e Nicolai Budkov.