Carlos Alcaraz si qualifica per i quarti di finale del Barcelona Open Banc Sabadell (ATP 500 - 2,889,200 euro di montepremi). Lo spagnolo, numero 1 del seeding, ha battuto in due set il serbo Laszlo Djere con il punteggio di 6-2, 6-4. Da segnalare anche la vittoria dell'altro spagnolo Alejandro Davidovich Fokina ai danni del russo Andrey Rublev (4) per 7-5, 6-4. Ai quarti invece l'altro russo Karen Khachanov, che ha battuto lo spagnolo Jaume Munar 7-5, 6-4.