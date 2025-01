Tennis: Atp Auckland, Cobolli si ritira, avanza Nardi, anche Sonego a ottavi

Dura un set e poco più il derby tra Luca Nardi e Flavio Cobolli Asb Classic, l'Atp 250 di Auckland, sul duro (montepremi 680.140 dollari). Il romano, numero 32 Atp, si ritira per problemi alla coscia destra quando era sotto 26 11 0-15. "Mi spiace per Flavio, ci conosciamo bene. Prima del suo ritiro credo di aver giocato molto bene" ha detto a caldo Nardi, numero 90 del mondo, dopo la sua terza vittoria contro un Top 50 in carriera e l'ottava consecutiva dopo le cinque al Challenger a Rovereto dove ha conquistato il suo il suo sesto in questo circuito e le due nelle qualificazioni a Auckland contro Masur e Diaz Acosta. "I due match nelle qualificazioni mi hanno aiutato, mi hanno dato fiducia" ha spiegato Nardi che al prossimo turno affronterà il belga Zizou Bergs, qualificato numero 66 del mondo, che ha sconfitto in finale al Challenger di Mallorca del 2022. Agli ottavi anche Lorenzo Sonego, numero 54, che ha battuto 7-6(5) 2-6 7-6(7) il canadese Gabriel Diallo (87), sconfitto da Lorenzo Musetti a Hong Kong. Nel terzo set Sonego ha recuperato da sotto 2-5 e cancellato un match point nel tie-break sul 6-7. Ha poi concluso al secondo match point il primo confronto diretto con il canadese, che i tifosi italiani hanno conosciuto quando il Canada ha sconfitto 3-0 l'Italia a Bologna nel primo match di Coppa Davis del 2023, inizio di un percorso concluso con il trionfo di Malaga, il primo per gli azzurri dal 1976. Per un posto nei quarti Sonego incontrerà Alex Michelsen, statunitense che si è presentato ad Adelaide forte del best ranking di numero 41 e all'esordio ha sconfitto in rimonta 6-7(8) 6-4 6-2 l'indiano Sumit Nagal.