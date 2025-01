MilaIn un'ora e 49 minuti di gioco Felix Auger-Aliassime si assicura il titolo nell'Atp 250 di Adelaide superando in finale per 6-3, 3-6, 6-1 lo statunitense Sebastian Korda. Per Felix Auger-Aliassime è il sesto titolo Atp della carriera dopo i quattro vinti nel 2022 a Rotterdam, Firenze, Anversa (proprio su Korda), Basilea e il bis a Basilea nel 2023.