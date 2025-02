Tennis: Atp Acapulco, eliminati Arnaldi e Bellucci

All''Abierto Mexicano Telcel', Atp 500 dotato di un montepremi di 2.585.410 dollari che si sta disputando sul cemento di Acapulco, in Messico, dopo Flavio Cobolli, escono all'esordio anche Matteo Arnaldi, battuto da Alexander Zverev, e Mattia Bellucci, che manca quattro match point contro Alejandro Davidovich Fokina. Arnaldi, numero 33 del ranking, gioca alla pari con il numero 2 del mondo Zverev per due ore e 44 minuti. Nonostante un rendimento migliore al servizio con la seconda e in risposta contro la seconda, il sanremese finisce per cedere 6-7(2) 6-3 6-4. Il tedesco, campione ad Acapulco nel 2021, ha vinto nove partite su dieci sul duro in stagione: ha perso, tuttavia, la più importante, la finale dell'Australian Open contro Jannik Sinner. Da inizio 2024, ha subito una sola sconfitta all'esordio in 24 tornei, proprio ad Acapulco l'anno scorso contro il connazionale Altmaier. Nello stesso periodo ha vinto anche 23 dei 24 incontri giocati contro avversari fuori dalla Top 20 sul duro, perdendo solo contro l'allora numero 66 David Goffin al Masters 1000 di Shanghai lo scorso ottobre. Il neo 24enne Arnaldi, alla seconda partecipazione in un ATP 500 in stagione dopo i quarti a Dallas, ha messo in mostra un bel tennis e colpi spettacolari ma non è bastato per firmare la prima vittoria in carriera contro un Top 3, la quarta contro un Top 10.