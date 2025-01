Tennis: Atp 250 Hong Kong, Musetti eliminato ai quarti

È sfumata per Lorenzo Musetti la prima semifinale a tinte azzurre del 2025 nel circuito Atp. Ai quarti di finale del Bank of China Hong Kong Tennis Open (Atp 250 che si disputa sul cemento con un montepremi di 766.290 dollari), il numero 17 al mondo e testa di serie numero 2 ha ceduto il passo al n. 62 Jaume Munar con lo score di 2-6 7-6(4) 7-5. Per lo spagnolo, domani, ci sarà la sfida col francese Alexandre Muller (n. 67) che a sorpresa si è imposto contro il connazionale Arthur Fils (n. 20) per 3-6 6-3 6-1. 2025