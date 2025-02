Tennis: Andreeva vince a Dubai, la più giovane in un Wta 1000

La russa Mirra Andreeva ha vinto il torneo Wta 1000 di Dubai, diventando a 17 anni e 299 giorni la più giovane campionessa dall'introduzione della categoria, nel 2009. La n.14 al mondo, che da lunedì diventerà una top 10, ha battuto in finale la ventiduenne danese Clara Tauson, col punteggio di 7-6, 6-1. "E incredibile. Avevo come obiettivo di entrare in Top-10 per l'inizio dell'anno, ma siamo solo alla fine di febbraio e ce l'ho fatta - ha commentato la tennista -. Sono felicissima per come ho giocato, anche se ero molto nervosa. Ho fatto alcuni doppi falli ed errori ma sono stata in grado di gestire la pressione, è una sensazione fantastica. E' una cosa che sognavo da bambina, e ora il sogno è diventato realtà".