TENNIS, ALLARME "DANA" RINVIATA SPAGNA-POLONIA A MALAGA

Spagna-Polonia, una delle gare più attese della Billie Jean King Cup, in programma da oggi a Malaga, è stata rinviata a causa della minaccia di una nuova Dana, la stessa tempesta che ha colpito qualche settimana fa Valencia con effetti devastanti. Dana tiene in apprensione diverse località costiere fra nella zona sud e sud-est della Spagna. E fra queste appunto Malaga, da alcune ore in allerta rossa per "estremo pericolo" viste le forti piogge che stanno investendo la zona: l`amministrazione andalusa ha chiuso scuole e università per la giornata di oggi e soprattutto allontanato oltre 3mila residenti nelle località nei pressi del fiume Guadalhorce, osservato speciale di queste ore. La Billie Jean King Cup, di conseguenza, non parte. Spagna-Polonia, playoff di lusso sul veloce indoor del "Palacio de Deportes José Martia Martin Carpena", era inizialmente prevista per oggi alle 17 ma è stata posticipata a venerdì mattina, a partire dalle 10. Lo ha annunciato la stessa organizzazione del torneo specificando che i biglietti saranno naturalmente validi anche per il match di venerdì. Resta da capire se si svolgeranno regolarmente le due gare in programma domani: si tratta di altri due playoff per l`ingresso ai quarti di finale, Giappone-Romania (dalle 10) e Slovacchia-Stati Uniti (dalle 17). La prima sfida, quella fra nipponiche e romene, farà tra l`altro uscire il nome della prossima avversaria dell`Italia, il cui debutto è programmato per sabato 16 novembre, dalle 10.