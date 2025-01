Tennis: a 38 anni Monfils vince il torneo Atp di Auckland

Gael Monfils non smette di sorprendere: il francese a 38 annni e quattro mesi ha vinto il torneo Atp 250 di Auckland in Nuova Zelanda. Il tennista transalpino è diventato così quarto nella speciale classifica dei vincitori più "vecchi" a conquistare un torneo del circuito mondiale. Per Monfils si tratta del 13mo torneo in una carriera lunghissima. Il francese, attuale numero 52 del ranking Atp, ha battuto 6-3, 6-4 il 25enne belga Zizou Bergs (n.66). Soltanto altri tre giocatori hanno vinto un torneo Atp ad un'età superiore a quella del parigino: il primo è l'australiano Ken Rosewall, vincitore nel 1977 a Hong Kong a oltre 43 anni. Il record del vincitore più anziano sul circuito Atp (creato nel 1990) invece era finora detenuto da Roger Federer, vincitore a Basilea nel 2019 all'età di 38 anni e 2 mesi. A Melbourne, agli Australian Open sfiderà il n.2 mondiale Alexander Zverev. "L'età è solo un numero - ha commentato Monfils - Continuo a credere di poter produrre tennis di qualità, l'ho dimostrato questa settimana quindi sono davvero contento".