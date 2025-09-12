Team Technipes #inEmiliaRomagna: la vittoria di Marco Martini al GP San Luigi è la ciliegina sulla torta

La corsa di Sona, nel veronese, è stata vivace sin dalle prime battute, caratterizzata da fughe e controfughe. In evidenza Leonardo Meccia, protagonista di una lunga azione: prima in un drappello e poi in coppia con un altro atleta, con cui ha raggiunto un margine massimo di 20 secondi sul gruppo. Una volta riassorbita l’azione, al suono della campana si è formato un drappello di dieci corridori: da lì è nato lo sprint decisivo dei battistrada, sullo strappo conclusivo, vinto in maniera netta da Marco Martini, che è esploso in un urlo sul traguardo, sotto gli occhi del Direttore Sportivo Francesco Chicchi. Per Meccia – prezioso nel lavoro finale – l’11° posizione nell’ordine d’arrivo.