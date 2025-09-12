Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Mondiali Atletica, Iapichino: "Combattere con le unghie e con i denti"

12 Set 2025 - 12:25

Larissa Iapichino, vicecampionessa europea di salto in lungo a Roma 2024, ha parlato così all'apertura dei mondiali di atletica a Tokyo: "La stagione è stata lunga e stancante se penso che è iniziata a fine maggio, a Palermo, con il mio primo salto sopra i sette metri. L'avvicinamento a questo mondiale è stato sereno e ho cercato di rimanere tranquilla, ma è pur sempre la vigilia di un mondiale, so che bisognerà combattere con le unghie e con i denti".

Sulla gara: "Penso che la qualificazione sarà il momento più stressante, di solito lo è sempre. So che serviranno equilibrio e concentrazione, è comunque un vantaggio per me che si faccia il pomeriggio".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:50
DICH DANESI ARRIVO MALPENSA DICH

Volley, Danesi: "Un gruppo che ha coronato tutti i sogni"

01:19
DICH PENNETTA 10 ANNI DOPO US OPEN DICH NEW 2

Pennetta"10 anni dopo la vittoria allo US Open: "Dopo l'ultimo colpo, la calma"

01:31
Eccellenze nello sport

Eccellenze nello sport

01:34
Sinner, idee di fine anno

Sinner, idee di fine anno

01:30
MCH ALCARAZ PLATINATO MCH

Alcaraz festeggia gli Us Open con un nuovo look...patinato!

02:33
DICH CAMPRIANI DICH

Campriani: "Avanti tutta verso Los Angeles con tante novità"

03:26
DICH BUONFIGLIO DICH

Buonfiglio: "La Nazionale di calcio? Andremo ai Mondiali"

01:21
Il padel delle leggende

Il padel delle leggende

02:02
Una saga entusiasmante

Una saga entusiasmante

01:46
Il ritorno delle Azzurre

Volley, il ritorno delle Azzurre

02:00
SRV RULLO VOLLEY ITALIA, IL RITORNO 8/9 SRV

L'Italvolley torna a casa: un abbraccio "mondiale"

00:57
DICH DE GENNARO ARRIVO MALPENSA DICH

Volley,"De Gennaro: "Santarelli? Era contento per me"

02:08
DICH ANTROPOVA ARRIVO MALPENSA DICH

Volley,"Antropova: "Dedica? Al tanto lavoro e a me stessa"

04:04
DICH VELASCO DICH

Volley, Velasco: "Questo è un gruppo speciale"

01:17
DICH SYLLA DICH

Volley, Sylla: "Sì, siamo le più forti del mondo"

01:50
DICH DANESI ARRIVO MALPENSA DICH

Volley, Danesi: "Un gruppo che ha coronato tutti i sogni"

I più visti di Altri Sport

DICH VELASCO DICH

Volley, Velasco: "Questo è un gruppo speciale"

Sinner, idee di fine anno

Sinner, idee di fine anno

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

Il padel delle leggende

Il padel delle leggende

Una saga entusiasmante

Una saga entusiasmante

DICH VELASCO 7-9 DICH

Velasco: "Le ragazze hanno messo umiltà, coraggio, non hanno mai mollato"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
12:30
Mondiali di Atletica, Mei: "A Tokyo con squadra forte, compatta e determinata"
12:25
Mondiali Atletica, Iapichino: "Combattere con le unghie e con i denti"
12:08
Nova Eroica Ivrea: domenica il debutto in Piemonte tra strade bianche, paesaggi e passione
11:02
Ciclismo, Scaroni allunga in vetta nella Coppa Italia delle Regioni
10:18
Volley: Monza, ingaggiato schiacciatore Atanasov