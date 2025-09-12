Mondiali Atletica, Iapichino: "Combattere con le unghie e con i denti"

Larissa Iapichino, vicecampionessa europea di salto in lungo a Roma 2024, ha parlato così all'apertura dei mondiali di atletica a Tokyo: "La stagione è stata lunga e stancante se penso che è iniziata a fine maggio, a Palermo, con il mio primo salto sopra i sette metri. L'avvicinamento a questo mondiale è stato sereno e ho cercato di rimanere tranquilla, ma è pur sempre la vigilia di un mondiale, so che bisognerà combattere con le unghie e con i denti".