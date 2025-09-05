Logo SportMediaset
Biathlon: Vittozzi rimoncia la sua preparazione da Anterselva

05 Set 2025 - 20:22

Saltati i Campionati Italiani Estivi per un'influenza, la biathleta azzurra Lisa Vittozzi ricomincia sempre da Anterselva la sua preparazione. La trentenne sappadina del Centro Sportivo Carabinieri sarà impegnata da lunedì 8 a mercoledì 10 settembre nella località altoatesina con il tecnico Alexander Inderst, e da lì si sposterà a Livigno, in quota, per aggregarsi alle compagne Michela Carrara, Hannah Auchentaller, Samuela Comola, Martina Trabucchi e Rebecca Passler, dove si fermeranno fino a giovedì 18 settembre gli allenatori Mirco Romanin, Jonne Kahkonen, Alexander Inderst ed Edoardo Mezzaro. Lukas Hofer sarà invece impegnato nel fine settimana nei campionati nazionali tedeschi che si disputeranno ad Arber.

20:22
Biathlon: Vittozzi rimoncia la sua preparazione da Anterselva
19:02
Dalla F1 alla MotoGp, Steiner acquista il team Tech3: "Una grande opportunità"
18:40
Mondiali Under 18 Baseball: l'Italia parte male contro il Giappone
17:17
F1, il Gp di Monaco prolungato fino al 2035: c'è l'annuncio ufficiale
16:34
Datome ricoda Armani: "Proprietario esigente in modi e valori"