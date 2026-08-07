Lo sfogo di Acerenza: "C'era gente che mi saliva addosso, devo fare un corso MMA"

Eliminato nella semifinale della 3 km knockout sprint degli Europei 2026 di nuoto di fondo, Domenico Acerenza ha attaccato in maniera molto dura gli avversari e la direzione di gara per quanto successo nelle acque della Senna: "Sono nero perché nel primo 1500 stavo bene e ho nuotato benissimo. Purtroppo devo fare un corso di MMA perché qualcosa devo imparare: se devo continuare a nuotare con gente che ti sale addosso e non ti fa nuotare, e nessuno dà un cartellino, ti fa stare male. Non deriva da come stai in acqua, da te stesso o dagli allenamenti, ma questo va oltre tutto. E secondo me non è nemmeno sportivo. Mi dispiace perché volevo semplicemente divertirmi e riassaporare lo spirito agonistico e questo non lo è", le sue parole a Rai Sport.