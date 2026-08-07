Tennis: Wta Toronto, Sabalenka supera Zhang Shuai e vola agli ottavi

A dispetto del punteggio, non è stata una vittoria semplice quella che ha permesso ad Aryna Sabalenka di staccare il pass per gli ottavi di finale del "National Bank Open", torneo Wta 1000 dotato di un montepremi di 7.433.806 dollari di scena sul cemento di Toronto (ad anni alterni con Montreal), in Canada. Nella notte italiana sul Centrale la 28enne di Mins, numero uno del mondo, ha battuto per 63 64, in un'ora e 16 minuti, la cinese Zhang Shuai, n.62 WTA, superata per la quinta volta (di fila) in sei confronti. Sebbene Sabalenka non sia mai sembrata davvero a rischio di una sconfitta a sorpresa, la 37enne di Tianjin l'ha tenuta sotto pressione per tutta la partita, prova ne sia che Aryna ha dovuto affrontare una palla-break nel game finale, cancellata con un gran diritto a sventaglio, prima di aggiudicarsi poi gli ultimi due punti e vincere in due set. "E' stato sicuramente un match complicato, lei ha giocato benissimo - ha detto Sabalenka nell'intervista a campo -. È stata dura da affrontare quando vuoi solo finire l'incontro e andare a riposarti. E poi c'è stata quella palla-break. Ovviamente non è affatto facile, e sono felice di essere riuscita a rimanere concentrata e a chiudere l'incontro in due set". Con questa vittoria la bielorussa ha allungato a 14 partite la serie positiva sul cemento ed è la prima giocatrice dai tempi di Serena Williams (2015), a vincere 25 dei primi 26 match stagionali nel circuito WTA sul duro. In questo 2026 ha iniziato vincendo Brisbane e poi ha firmato il "Sunshine Double" (Indian Wells e Miami): la sua unica sconfitta sul cemento l'ha subita contro Elena Rybakina nella finale dell'Australian Open.