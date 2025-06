Taekwondo: undici azzurri al Grand Prix Challenge di Charlotte

Vito Dell'Aquila e Simone Alessio guidano la nazionale di taekwondo che da domani a domenica è impegnata a Charlotte (UUsa) nel Grand Prix Challenge 2025, torneo internazionale con 376 atleti da 44 Paesi. L'evento è valido per il percorso di qualificazione a Los Angeles 2028, mentre i podi di categoria garantiranno l'accesso diretto al Grand Prix Series 2026, in programma a Roma. Gli undici azzurri convocati, guidati dal dt affronteranno la trasferta col duplice obiettivo di accumulare esperienza e confermare la crescita di un gruppo giovane e motivato- Per Dell'Aquila si tratta di un importante test dopo il lungo stop che lo ha tenuto lontano dalle competizioni per diversi mesi. Alessio sarà invece per la prima volta impegnato nella categoria olimpica +80 kg, mentre finora aveva gareggiato e ottenuto successi nella -87 kg, oltre a una partecipazione nella +87 kg.