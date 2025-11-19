Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Milano Cortina, Coventry (Cio): "Tregua olimpica messaggio forte"

19 Nov 2025 - 23:32

"È molto bello vedere l'incredibile supporto per la tregua olimpica ottenuto dalle Nazioni Unite stamani, un messaggio incredibilmente forte a mantenere lo sport neutrale" e a permettere agli atleti di tutto il mondo "di vivere i propri sogni e aspirazioni e continuare a ispirare il mondo". Lo ha detto la presidente dei Cio, Kirsty Coventry, intervenendo a New York, presso il Palazzo di Vetro, a seguito della riunione plenaria dell'Assemblea Generale dell'Onu che ha adottato la risoluzione per la tregua oimpica durante i Giochi di Milano Cortina 2026. Coventry ha ringraziato il rappresentante permanente d'Italia alle Nazioni Unite a New York, Maurizio Massari, "per l'incredibile duro lavoro delle ultime settimane", e il presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026, Giovanni Malagò. "È stato davvero bellissimo lavorare con voi" ha concluso.

Ultimi video

03:06
MCH ALLENAMENTO ITALIA DAVIS 18/11 BERRETTINI-COBOLLI MCH

Tennis, Cobolli e Berrettini si preparano per la Davis

02:18
DICH FELICIANO LOPEZ (DIR. FINALS COPPA DAVIS) 19/11 DICH

Feliciano Lopez: "Il lavoro della Federtennis italiana è stato enorme"

03:38
DICH VOLANDRI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Volandri: "Cobolli ha avuto un approccio strepitoso, Berrettini è fatto per giocare in Davis"

01:42
DICH PALLADINO PER SITO 19 11

Palladino: "Aspettavo l'Atalanta perché è un top club, siamo sulla stessa lunghezza d'onda"

02:57
DICH COBOLLI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Cobolli: "Quando metto questa maglia mi trasformo"

01:25
DICH BERRETTINI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Berrettini: "Grande emozione e grande gioia, nel totale una buonissima partita"

01:57
MCH BERRETTINI-BELINELLI COPPA DAVIS MCH

Berrettini-Belinelli, incontro tra giganti a Bologna

00:23
MCH NHL CHE BOTTA CONTRO LA BALAUSTRA MCH

Romanov, che botta contro la balaustra

01:06
MCH PREMIAZIONE PILIC, DJOKOVIC E BECKER MCH

Coppa Davis, l'omaggio a Niki Pilic

00:51
DICH DJOKOVIC COPPA DAVIS BOLOGNA DICH

Djokovic: "Sinner-Alcaraz? Sono fantastici"

01:32
Davis oggi Italia-Austria

Davis oggi Italia-Austria

01:47
Una 3-tre preolimpica

Una 3-tre preolimpica

01:47
Sinner, 2025 strepitoso

Sinner, 2025 strepitoso

01:31
L'Italia in Coppa Davis

L'Italia in Coppa Davis

02:32
MCH ALL. CALCIO/TENNIS COPPA ITALIA 18/11 MCH

Tennis, gli azzurri preparano la Davis con il... calcio-tennis

03:06
MCH ALLENAMENTO ITALIA DAVIS 18/11 BERRETTINI-COBOLLI MCH

Tennis, Cobolli e Berrettini si preparano per la Davis

I più visti di Altri Sport

MCH ATP FINALS INNO MAMELI IL VOLO MCH

Il Volo canta l'Inno di Mameli prima di Sinner-Alcaraz

Sfida Sinner-Alcaraz

Sfida Sinner-Alcaraz

INT PRESIDENTE FITP SU SINNER 16/11 DICH

Binaghi: "Sinner è il leader, noi seguiamo la sua linea"

MCH ALL. CALCIO/TENNIS COPPA ITALIA 18/11 MCH

Tennis, gli azzurri preparano la Davis con il... calcio-tennis

DICH BERRETTINI PRE FINALE DAVIS 2025 DICH

Berrettini: "Questa Davis nel mio momento migliore"

MCH DIVISE OLIMPICHE DEI VOLONTARI MCH

Milano-Cortina: ecco le divise dei volontari

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
23:53
Milano Cortina, Malagò: "Orgogliosi di voto Onu su tregua olimpica"
23:32
Milano Cortina, Coventry (Cio): "Tregua olimpica messaggio forte"
22:37
Basket, sindacato di polizia Coisp: "Impensabile impedire la partita Virtus Bologna-Maccabi"
22:30
Taekwondo: il Ciao Team dà spettacolo ad apertura Europei junior
21:05
Assemblea Onu adotta risoluzione Italia su tregua olimpica