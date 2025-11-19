Milano Cortina, Coventry (Cio): "Tregua olimpica messaggio forte"

"È molto bello vedere l'incredibile supporto per la tregua olimpica ottenuto dalle Nazioni Unite stamani, un messaggio incredibilmente forte a mantenere lo sport neutrale" e a permettere agli atleti di tutto il mondo "di vivere i propri sogni e aspirazioni e continuare a ispirare il mondo". Lo ha detto la presidente dei Cio, Kirsty Coventry, intervenendo a New York, presso il Palazzo di Vetro, a seguito della riunione plenaria dell'Assemblea Generale dell'Onu che ha adottato la risoluzione per la tregua oimpica durante i Giochi di Milano Cortina 2026. Coventry ha ringraziato il rappresentante permanente d'Italia alle Nazioni Unite a New York, Maurizio Massari, "per l'incredibile duro lavoro delle ultime settimane", e il presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026, Giovanni Malagò. "È stato davvero bellissimo lavorare con voi" ha concluso.