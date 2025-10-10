Logo SportMediaset
Suzuki Gallisterna Bike Day: due giorni di gravel e MTB nel Parco della Vena del Gesso Romagnola

10 Ott 2025 - 08:00
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Sabato 11 ottobre e domenica 12 ottobre le biciclette – questa volta Gravel e mountain bike - torneranno a colorare i percorsi che hanno ospitato i Campionati del Mondo di ciclismo 2020, nel cuore del Parco della Vena del Gesso Romagnola, oggi Patrimonio Mondiale UNESCO. Ritrovo, partenza e arrivo saranno all’interno delle Terme di Riolo, punto d’incontro ideale tra sport e benessere. La struttura, immersa in un grande parco secolare, è sempre più riferimento per la preparazione atletica: già sede dei ritiri precampionato di squadre calcistiche, offre servizi dedicati agli sportivi e agli amanti delle due ruote, grazie alla vicinanza con percorsi perfetti per allenarsi o pedalare in libertà.
L’evento è organizzato da Nuova Ciclistica Placci in collaborazione con ExtraGiro, Rally di Romagna MTB e Imola Faenza Tourism Company, con il patrocinio del Comune di Riolo Terme, sotto l’egida ACSI, con Suzuki come main sponsor, oltre al sostegno di BCC Romagna Occidentale e Terme di Riolo. Così come Suzuki è al fianco del mondo del ciclismo agonistico da tanti anni e anche sostenendo iniziative che consentono a tutti di pedalare su grandi percorsi ciclistici, come avviene in questo caso per il Suzuki Gallisterna Bike Day, anche BCC Romagna Occidentale è vicina alla bicicletta e a un’idea di sviluppo orientata a progetti ecosostenibili e che valorizzino i territori.
 
Il programma
 
Sabato 11 ottobre – Pedalata Gravel “Strade Bianche di Romagna”
Una pedalata aperta a tutti (gravel, MTB, e-bike) per scoprire i calanchi e le colline della Romagna lungo strade bianche e paesaggi mozzafiato.
Partenza “alla francese” tra le 7.30 e le 9.30, per pedalare al proprio ritmo.

Ritrovo e partenza: Terme di Riolo, via Firenze – Riolo Terme

Percorsi:

Corto: 53 km, 521 m D+ (1 ristoro)

Lungo: 94 km, 1.676 m D+ (2 ristori)

Quota: €10 (in loco €20) – obbligatorio certificato medico per corto e lungo

Servizi: pasta party finale, premiazioni alle 10 squadre più numerose

Una giornata adatta a tutti, tra panorami sorprendenti e convivialità.
 
Domenica 12 ottobre – Granfondo MTB “Suzuki Gallisterna Bike Day”
Ultima prova del circuito Italian SuperSix Race, per chi ama la sfida su percorsi spettacolari.

Ritrovo e iscrizioni: sabato 16.00–19.00 e domenica dalle 7.00 alle Terme di Riolo – via Firenze, Riolo Terme

Partenza: ore 9.30

Percorso: 46 km – 1.211 m D+

Servizi: 2 ristori, pasta party, lavaggio bici, docce, premiazioni

Categorie premiate:

Primi 8 assoluti

Prime 5 società

Primi 8 delle categorie M1–M6

Primi 5 categorie M7, M8, ELMT

Prime 3 delle categorie MW1–MW4

Maglia Suzuki Gallisterna Bike Day al primo di ogni categoria

Iscrizioni: €30 fino al 10 ottobre, €35 in loco

