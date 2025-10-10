Suzuki Gallisterna Bike Day: due giorni di gravel e MTB nel Parco della Vena del Gesso Romagnola

Sabato 11 ottobre e domenica 12 ottobre le biciclette – questa volta Gravel e mountain bike - torneranno a colorare i percorsi che hanno ospitato i Campionati del Mondo di ciclismo 2020, nel cuore del Parco della Vena del Gesso Romagnola, oggi Patrimonio Mondiale UNESCO. Ritrovo, partenza e arrivo saranno all’interno delle Terme di Riolo, punto d’incontro ideale tra sport e benessere. La struttura, immersa in un grande parco secolare, è sempre più riferimento per la preparazione atletica: già sede dei ritiri precampionato di squadre calcistiche, offre servizi dedicati agli sportivi e agli amanti delle due ruote, grazie alla vicinanza con percorsi perfetti per allenarsi o pedalare in libertà.

L’evento è organizzato da Nuova Ciclistica Placci in collaborazione con ExtraGiro, Rally di Romagna MTB e Imola Faenza Tourism Company, con il patrocinio del Comune di Riolo Terme, sotto l’egida ACSI, con Suzuki come main sponsor, oltre al sostegno di BCC Romagna Occidentale e Terme di Riolo. Così come Suzuki è al fianco del mondo del ciclismo agonistico da tanti anni e anche sostenendo iniziative che consentono a tutti di pedalare su grandi percorsi ciclistici, come avviene in questo caso per il Suzuki Gallisterna Bike Day, anche BCC Romagna Occidentale è vicina alla bicicletta e a un’idea di sviluppo orientata a progetti ecosostenibili e che valorizzino i territori.



Il programma



Sabato 11 ottobre – Pedalata Gravel “Strade Bianche di Romagna”

Una pedalata aperta a tutti (gravel, MTB, e-bike) per scoprire i calanchi e le colline della Romagna lungo strade bianche e paesaggi mozzafiato.

Partenza “alla francese” tra le 7.30 e le 9.30, per pedalare al proprio ritmo.