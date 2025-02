Superbike, presentato il Kawasaki WorldSBK Team

Non solo un nuovo nome per il team, ma anche nuovi piloti e nuove moto. L'americano Garrett Gerloff porterà in pista la Ninja ZX-10RR, mentre la nuova Ninja ZX-6R, che dispone di un motore da 636 cc, è affidata allo spagnolo Jeremy Alcoba, al suo debutto nella categoria. Sebbene condizionati dal meteo, i recenti test di Jerez e Portimao si sono rivelati positivi per entrambi i piloti che, come i loro tecnici, ora non vedono l'ora di arrivare in Australia e confrontarsi con I loro rivali sul circuito di Phillip Island, prima durante i test ufficiali del 17-18 febbraio e poi, per il primo round dei due campionati mondiali, che si svolgeranno sull'iconico tracciato australiano dal 21 al 23 febbraio.