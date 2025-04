Superbike, nuova gomma supersoft ad Assen

Nella Cattedrale della Velocità, come è informalmente chiamato il circuito TT di Assen, tornerà in allocazione, per la prima volta quest’anno, la posteriore extrasoft SCQ, che i piloti del WorldSBK possono utilizzare in sessioni di prova, qualifiche e Superpole Race. In caso di pioggia, oltre alla SCR1 di gamma, sarà disponibile la specifica di sviluppo E0158, che era presente in allocazione anche per il round portoghese ma non è ancora stata provata dai piloti dato che a Portimão non ha piovuto.