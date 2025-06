Street dance, sabato a Milano il Red Bull Dance Your Style

Sabato 14 giugno 2025, Piazza Città di Lombardia diventa il cuore pulsante della street culture italiana: torna a Milano il Red Bull Dance Your Style, la competizione di street dance 1vs1 che infiamma le piazze di tutto il mondo. Nessuna giuria, nessuna coreografia preimpostata, solo il talento che permette di improvvisare e interpretare con il proprio stile le hit proposte a sorpresa dal dj: il verdetto lo dà il pubblico. In palio, un sogno a stelle e strisce: il biglietto per la World Final di Los Angeles, l’11 ottobre 2025.