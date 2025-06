Giro del Delfinato: Evenepoel conquista la crono e la maglia gialla

Remco Evenepoel ha vinto la cronometro di 17,4 km da Charmes-sur-Rhone a Saint-Peray si prende anche la maglia gialla di leader della generale del Giro del Delfinato. Il belga campione del mondo a cronometro, al 3° successo stagionale, ha battuto di 21'' il danese Jonas Vingegaard e di 38'' Jorgenson, che si è piazzato davanti allo sloveno Tadej Pogacar. Il ciclista della Soudal Quick-Step (squadra che ha collezionato la vittoria numero 1000 a livello UCI) in classifica precede di 4'' il tedesco Lipowitz e lo spagnolo Romeo Abad, che ha indossato il simbolo del leader nella cronometro. In top 5 anche Mathieu Van Der Poel a 14'' e Vingegaard a 16'' mentre è 8° Tadej Pogacar a 38''. Giovedì 12 giugno è in programma la quinta tappa lunga 183 km da Saint-Preist a Macon.