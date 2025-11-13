Atletica, Ambra Sabatini incontra il pubblico per il lancio del suo docufilm

Il film, della durata di 60 minuti, ripercorre le tappe più significative della vita e della carriera della campionessa: dall’incidente che nel 2019 le ha cambiato la vita, alla medaglia d’oro e al record mondiale conquistati nei 100 metri alle Paralimpiadi di Tokyo 2020, fino alle recenti sfide internazionali culminate con la partecipazione alla Paralimpiade di Parigi 2024.

Un racconto autentico e coinvolgente che restituisce l’energia e la determinazione di una giovane atleta capace di trasformare una tragedia in un punto di partenza, diventando un simbolo per lo sport italiano e per le nuove generazioni.