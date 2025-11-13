Logo SportMediaset

Atletica, Ambra Sabatini incontra il pubblico per il lancio del suo docufilm

13 Nov 2025 - 20:18
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Dalla pista alle sale cinematografiche: Ambra Sabatini incontra il pubblico per raccontare la sua straordinaria storia di sport, coraggio e rinascita.L’atleta paralimpica sarà protagonista di due speciali appuntamenti:
al The Space Cinema Grosseto, martedì 25 novembre alle ore 18:30, e al The Space Cinema Firenze, venerdì 28 novembre alle ore 18:30, in occasione della proiezione del docufilm “Ambra Sabatini – A un metro dal traguardo”.

I due eventi rappresentano un’occasione speciale per avvicinare il pubblico al mondo dello sport paralimpico attraverso una testimonianza diretta di straordinaria forza e positività.
Prima di ciascuna proiezione, Ambra Sabatini saluterà infatti il pubblico in sala, condividendo riflessioni e aneddoti sulla sua esperienza sportiva e personale.

Il film, della durata di 60 minuti, ripercorre le tappe più significative della vita e della carriera della campionessa: dall’incidente che nel 2019 le ha cambiato la vita, alla medaglia d’oro e al record mondiale conquistati nei 100 metri alle Paralimpiadi di Tokyo 2020, fino alle recenti sfide internazionali culminate con la partecipazione alla Paralimpiade di Parigi 2024.
Un racconto autentico e coinvolgente che restituisce l’energia e la determinazione di una giovane atleta capace di trasformare una tragedia in un punto di partenza, diventando un simbolo per lo sport italiano e per le nuove generazioni.

Diretto da Mattia Ramberti, il docufilm è una coproduzione Giffoni Innovation Hub e BlackBox Srl, realizzato in collaborazione con Autostrade per l’Italia, che ha scelto Ambra Sabatini come testimonial per le proprie campagne sulla sicurezza stradale. Il progetto è stato realizzato con il supporto di Accenture Song.

È possibile acquistare i posti in sala sul sito ufficiale di The Space Cinema ai seguenti link dedicati.
Grosseto: https://www.thespacecinema.it/prenotare-il-biglietto/summary/1004/HO00003056/39120
Firenze: https://www.thespacecinema.it/prenotare-il-biglietto/summary/1035/HO00003056/40301
Oppure utilizzando l’App ufficiale The Space Cinema.

