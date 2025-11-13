Logo SportMediaset

Rugby, il ct Quesada: "Contro il Sudafrica ci aspetta una dura sfida"

13 Nov 2025 - 20:08

Annunciata la formazione dell'Italia che affronterà il Sudafrica a Torino sabato 15 novembre alle 13.40 all'Allianz Stadium di Torino, nel secondo Test Match degli Azzurri delle Quilter Nations Series. "Siamo tutti ambiziosi, sia staff che giocatori - ha dichiarato Gonzalo Quesada nella conferenza di annuncio formazione - e quindi sappiamo che se abbiamo fatto bene possiamo fare ancora meglio e vogliamo fare meglio. Soprattutto perché la sfida che arriva a Torino sabato sarà ancora più dura". "La formazione del Sudafrica è una bellissima squadra con grandi individualità. Sappiamo come lavorano loro: nella settimana prima della Francia hanno già comunicato internamente il gruppo dei 23 che avrebbero giocato contro l'Italia. Si sono preparati già tutta la settimana scorsa insieme, magari facendo opposizione ai compagni scelti per giocare con la Francia. E così hanno lavorato assieme per utilizzare pienamente le due settimane per arrivare pronti alla nostra partita, affinando gli automatismi. Ecco perché non vedo troppi punti di debolezza nella loro formazione", ha aggiunto. 

"Dovremo provare a metterli sotto pressione per vedere se tutti questi giocatori, che hanno giocato poco insieme e che hanno poca familiarità tra loro, riescono a rimanere fluidi ed esprimere il loro potenziale" - ha proseguito il ct -. "Hanno tanti giocatori capaci di fare la differenza individualmente, ma sta a noi metterli sotto pressione perché questo è un gruppo che non ha mai giocato insieme, non hanno mai condiviso una partita, potrebbero non avere molti automatismi. Il rugby, in fondo, è un gioco fatto di connessione". "In inglese si dice expect the unexpected, aspettati l'inatteso, e per noi quello è stato un po' il tema della settimana: hanno sempre qualche innovazione pronta. Già con questa con la panchina che hanno scelto iniziano a far vedere un po' di unexpected" ha concluso Quesada. 

