Sportive che hanno compiuto grandi imprese: dal 25 febbraio a Milano la mostra fotografica

Venti donne che hanno compiuto grandi imprese nel mondo dello sport, dirigenti e attiviste. Sono loro le protagoniste della mostra fotografica promossa dalla Fondazione Bracco, dal titolo "Una vita per lo sport. Volti e conquiste delle #100esperte", con scatti di Gerald Bruneau, che sarà allestita dal 25 febbraio al 25 marzo all'aperto, in Corso Vittorio Emanuele II. L'iniziativa, promossa assieme al Comune di Milano, Fondazione Milano Cortina 2026 e al Comitato Olimpico vedrà protagoniste, tra le altre, Martina Caironi, plurimedagliata paralimpica nel salto in lungo e nei 100 metri, Silvia Salis, campionessa di lancio del martello e Vicepresidente Vicaria del Coni, Diana Bianchedi, ex schermitrice due volte oro olimpico, la giovane campionessa paralimpica di sci Martina Vozza con la sua guida Ylenia Sabidussi. La mostra, spiega Diana Bracco “è una galleria di donne coraggiose che con tenacia e determinazione hanno saputo imporsi sui campi di gara e nelle istituzioni sportive. Il valore di queste biografie è inestimabile. Sono storie intrise di valori forti che ci parlano di campionesse che hanno superato difficoltà e pregiudizi in nome di una incrollabile passione per lo sport. L'iniziativa è parte del progetto pluriennale ‘100 donne contro gli stereotipi’, nato nel 2016 per combattere discriminazioni e stereotipi e per dare voce alle donne. Anzitutto sui media, dove ne hanno ancora troppo poca. Ma anche nelle Istituzioni sportive e nei palinsesti di eventi e conferenze".