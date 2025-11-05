Sporthilfe sostiene 105 giovani atlete e atleti

105 atlete e atleti - 51 donne e 54 uomini - provenienti da 13 discipline invernali sono sostenuti dalla Sporthilfe Alto Adige. I giovani talenti sono stati presentati presso l'Alperia Business Club dell'FC Südtirol. Fin dalla sua fondazione nel 1987, l'organizzazione persegue un obiettivo chiaro: accompagnare i giovani talenti nel loro percorso sportivo, offrendo un sostegno concreto - sia materiale che motivazionale. La tradizionale cerimonia di consegna degli assegni della Sporthilfe Alto Adige si presenta quest'anno con un nuovo nome e un nuovo spirito: "Sporthilfe Get Together". Presso l'Alperia Business Club dell'FC Südtirol sono state presentate ufficialmente le atlete e gli atleti sostenuti per la stagione 2024/25. Dopo l'accoglienza dei giovani sportivi, hanno preso la parola il presidente dell'FC Südtirol Gerhard Comper, l'assessore provinciale allo sport Peter Brunner e il presidente della Sporthilfe Giovanni Podini, che hanno salutato i numerosi ospiti: atleti, genitori, allenatori, sponsor, rappresentanti di federazioni e media, oltre a tanti amici dello sport altoatesino. "Siamo entusiasti della grande partecipazione a questo incontro che - come suggerisce il nome - vuole essere un'occasione di conoscenza e di rete per il mondo sportivo altoatesino. Siamo orgogliosi che oggi la Sporthilfe rappresenti un pilastro importante nel nostro panorama sportivo. Ogni momento di incontro tra giovani talenti, sponsor e appassionati di sport è un'opportunità per creare valore e offrire sostegno dove serve davvero", ha sottolineato il presidente Giovanni Podini. La serata, moderata da Thomas Vonmetz con la collaborazione dell'ex sciatrice Karoline Pircher, oggi membro della commissione valutatrice della Sporthilfe, ha visto la presentazione dei 105 beneficiari del sostegno, attivi in 13 discipline invernali: dal biathlon allo sci alpino, dallo slittino al pattinaggio artistico e di velocità, fino al fondo e ad altre discipline. Nel complesso, i giovani sportivi riceveranno oltre 136.000 euro di contributi, di cui 15.000 euro messi a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano.