Sport invernali e outdoor, torna il Prowinter Award

Nato come strumento per offrire a negozianti e noleggiatori un criterio concreto e strategico per identificare i prodotti con il maggiore potenziale sul mercato, il Prowinter Award si conferma oggi un punto di riferimento per l’intera filiera e un importante osservatorio su innovazione e qualità tecnica nel settore, valorizzando le aziende che sanno distinguersi per prestazioni, design e capacità di raccontare una storia autentica.

I prodotti saranno giudicati sulla base di un sistema di valutazione trasparente e strutturato, che combina competenze tecniche e visione di mercato. I criteri sono sei: innovazione, vendibilità, tecnologie, design, storytelling e responsabilità ambientale.

Questo ultimo criterio, una novità di quest’anno, mette in risalto i prodotti particolarmente meritevoli sul fronte green, analizzando materiali riciclati o riciclabili, processi produttivi a basso impatto, lunga durata, facilità di riparazione, packaging sostenibile e certificazioni riconosciute.