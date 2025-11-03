Sport invernali e outdoor, torna il Prowinter Award

© Ufficio Stampa
Il Prowinter Award, riconoscimento che celebra l’eccellenza tecnica e commerciale dei prodotti dedicati al mondo dello sci e dell’outdoor invernale, torna nel 2026 per la sua quarta edizione con importanti novità e un’attenzione crescente verso la responsabilità ambientale.
Organizzato nell’ambito di Prowinter, la fiera di riferimento per il mondo dell’outdoor e degli sport invernali in programma a Fiera Bolzano dall’11 al 13 gennaio 2026, il premio rappresenta uno dei momenti più attesi della manifestazione, dedicato alla scoperta dei prodotti che anticipano le tendenze della prossima stagione.
Nato come strumento per offrire a negozianti e noleggiatori un criterio concreto e strategico per identificare i prodotti con il maggiore potenziale sul mercato, il Prowinter Award si conferma oggi un punto di riferimento per l’intera filiera e un importante osservatorio su innovazione e qualità tecnica nel settore, valorizzando le aziende che sanno distinguersi per prestazioni, design e capacità di raccontare una storia autentica.
I prodotti saranno giudicati sulla base di un sistema di valutazione trasparente e strutturato, che combina competenze tecniche e visione di mercato. I criteri sono sei: innovazione, vendibilità, tecnologie, design, storytelling e responsabilità ambientale.
Questo ultimo criterio, una novità di quest’anno, mette in risalto i prodotti particolarmente meritevoli sul fronte green, analizzando materiali riciclati o riciclabili, processi produttivi a basso impatto, lunga durata, facilità di riparazione, packaging sostenibile e certificazioni riconosciute.
L’edizione 2026 segna infatti un passo avanti decisivo nell’impegno di Prowinter verso la sostenibilità, anche grazie all’introduzione, per la prima volta, di un consulente ESG che supporterà la giuria nella valutazione del materiale richiesto per la responsabilità ambientale.
Un segnale concreto di attenzione verso un approccio sempre più responsabile e trasparente, che va oltre l’estetica e la performance, per premiare anche l’impatto positivo sull’ambiente.
Il Prowinter Award 2026 prevede 10 categorie suddivise tra il mondo Sci e Outdoor, giudicate da due giurie di specialisti e arricchite da uno Special Prize dedicato agli sci da fondo:
Categorie Sci
• Sci da sci alpino – Top Performance
• Sci da sci alpino – Allmountain
• Sci da sci alpinismo
• Scarponi da sci alpino – Top Performance
• Scarponi da sci alpino – Mid Performance
• Scarponi da sci alpinismo
• Prowinter Award Special Prize 2026: Sci di fondo – tecnica classica
Categorie Outdoor
• Calzature Winter Active
• Calzature Winter Expert
• Giacca guscio tecnico
• Pantaloni tecnici da alpinismo
Il premio intende riconoscere il merito alle aziende che sapranno proporre prodotti innovativi, convincenti e ad alto potenziale commerciale, offrendo ai professionisti del settore uno strumento oggettivo e qualificato per orientare le scelte di acquisto in vista della stagione 2026/2027.
"Con il Prowinter Award vogliamo valorizzare la qualità tecnica, l’innovazione e il design autentico che rendono unico ogni prodotto. Il nostro obiettivo è offrire ad aziende, retailer e operatori tecnici strumenti concreti per anticipare le evoluzioni del mercato e le nuove esigenze dei consumatori» dichiara Geraldine Coccagna, Brand Manager di Prowinter. «In particolare, desideriamo sensibilizzare il settore sui temi della sostenibilità, incoraggiando brand e negozianti ad integrare pratiche e soluzioni sempre più ecocompatibili per costruire un settore sportivo invernale sempre più innovativo, sostenibile e orientato al futuro".
Le candidature al premio sono aperte fino a lunedì 1° dicembre 2025 a tutti gli espositori della fiera, che potranno proporre un prodotto per ciascuna categoria.
I vincitori saranno annunciati l’11 gennaio 2026, in occasione della cerimonia di inaugurazione della 25ª edizione di Prowinter, durante la quale verranno anche presentati i prodotti finalisti.
Tutti i prodotti candidati rimarranno in esposizione nell’Area Award per l’intera durata della manifestazione.
Per conoscere il regolamento completo e candidare il proprio prodotto: www.fierabolzano.it/it/prowinter/prowinter-award