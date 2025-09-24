Sport e Salute: partnership con Bancomat per progetto 'Illumina'

Sport e Salute e Bancomat insieme fino al 2027. Presentata oggi, al Circolo del Tennis del Foro Italico, la partnership intende promuovere un cambiamento duraturo, mettendo al centro i giovani, l'innovazione sociale e il valore del territorio. Cuore della collaborazione è 'Illumina': il progetto ideato da Sport e Salute che nasce come risposta alla necessità di restituire ai cittadini luoghi di aggregazione autentici, accessibili e sicuri attraverso il linguaggio comune dello sport. Il progetto è rivolto ai Comuni con l'obiettivo di realizzare spazi 'Illumina' modulari, inclusivi, riconoscibili e funzionali per lo svolgimento di attività sportive e ricreative. La partnership ha inoltre tra gli obiettivi anche la valorizzazione dell'impatto sociale ed economico generato dallo sport praticato presso l'impianto sportivo. "Insieme a Bancomat vogliamo portare futuro e innovazione nei territori, costruendo luoghi dove lo sport diventa motore di inclusione, educazione e partecipazione civica. Vogliamo dare voce alle comunità, ai giovani, coinvolgendoli attivamente e trasformando le loro idee in realtà concrete", ha dichiarato l'ad di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris. "Siamo orgogliosi di sostenere il progetto Illumina, iniziativa che promuove sport, inclusione e socialità attraverso una virtuosa collaborazione tra pubblico e privato - ha invece detto l'ad e direttore generale di Bancomat Fabrizio Burlando -. Per noi, l'innovazione deve tradursi in strumenti concreti al servizio delle persone e del territorio. Con Sport e Salute, investiamo in spazi che favoriscono l'incontro, il gioco, la formazione ed il benessere, contribuendo alla costruzione di una società più consapevole, connessa e inclusiva".