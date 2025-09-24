Paltrinieri testimonial d'eccezione per Barcolana Nuota

Un testimonial d'eccezione per Barcolana Nuota powered by Honda - Trofeo Luca Giustolisi: sarà Gregorio Paltrinieri, campione di nuoto e ambassador Honda, ad accompagnare e dare lo start agli atleti della gara di nuoto in acque libere, domenica 5 ottobre nei 12 giorni di eventi di Barcolana57 presented by Generali. Honda, nuovo naming partner dell'evento, si inserisce nel più ampio impegno di Honda nello sport. A più di due settimane dalla partenza, alla manifestazione sono già più di 300 gli iscritti. In acqua anche gli olimpionici Luca Dotto e Piero Codia che si sfideranno sul miglio nautico (1.850 metri) davanti a Piazza Unità. "Barcolana Nuota celebra da ormai un decennio il matrimonio di Trieste con il suo mare. Lo scenario della Scala Reale e del Bacino San Giusto è unico e attira sempre più nuotatori. Quest'anno, con Gregorio Paltrinieri come testimonial e con due campioni come Dotto e Codia in gara - dice Mitja Gialuz, presidente Società Velica di Barcola e Grignano - la manifestazione cresce ulteriormente di livello".