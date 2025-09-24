Sport e Salute, Nepi: "Sedi chiuse? Sprechi trasformati in risorse"

"Quanto fatto con 'Sestante', il progetto di razionalizzazione dei costi immobiliari che Sport e Salute aveva, significa lavorare sulla finalità reali di una sede o di un ufficio. Abbiamo fatto tutte le valutazioni e circa 30 sedi delle prime 200 non erano più efficienti". Lo ha detto l'ad di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris, rispondendo ad una domanda sulla chiusura delle sedi decentrate nel corso della presentazione della partnership con Bancomat. "Queste sedi chiuse erano solo centri di costo e la nostra scelta è stata quella di trasformare uno spreco pubblico in risorse per favorire le ore di sport - ha spiegato -. Lo faremo in tutti i Comuni d'Italia perché Sport e Salute non lascerà mai un comune senza sport".