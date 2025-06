Sport e Salute, 25% enti locali coinvolti bando Bici in Comune

Riguardo al bando Bici in Comune "non ci aspettavamo assolutamente una risposta di questo tipo. Una risposta che si esemplifica con il coinvolgimento del 25% dei Comuni italiani, con un potenziale di richiesta di fondi che è nell'ordine dei 90 milioni di euro, con un contributo e una disponibilità da parte dei Comuni di co-finanziare questa iniziativa con oltre 30 milioni di euro, e un potenziale coinvolgimento di circa 20 milioni italiani". Lo ha dichiarato Lorenzo Marzoli, direttore di Sport nei territori, struttura di 'Sport e salute', al convegno 'Bici in Comune, ne parlano i protagonisti' a Firenze, in Palazzo Vecchio. All'evento sono portate testimonianze di alcuni Comuni beneficiari tra cui Firenze, Imola (Bologna), L'Aquila, Lucca, Pesaro e Torino. "Avevamo un precedente che faceva promettere molto bene che era quello dell'esperienza dei parchi che ci aveva visto protagonisti insieme ai Comuni, e che è stata la prima esperienza che Sport e Salute ha potuto fare con gli enti locali e quindi grandissima partecipazione - ha aggiunto Marzoli -Tornando al bando di Bici in Comune ringrazio tutto il mio team perché è stato fatto un lavoro enorme nell'analisi di tutte le progettualità e devo dire che l'unico rammarico è che abbiamo in questa fase potuto sostenere solo 200 progetti che coinvolgono circa 500 Comuni, perché abbiamo spinto sulla possibilità che questi progetti coinvolgessero anche le reti dei Comuni, quindi allargandolo un po'. Oggi la sfida è intanto di far partire questi progetti. Sono sicuro che daremo dei risultati concreti in termini di impatto molto trasversale. Noi inoltre stiamo parlando molto di bici, ma in realtà oggi la bici è uno strumento che ci consente di intervenire trasversalmente nel tessuto delle nostre città, quindi siamo certi che i risultati di questi progetti stimoleranno un ulteriore interesse nel sostenere di nuovo questo piano". Sport e Salute, ha spiegato poi Marzoli, "non ha la presunzione di poter risolvere tutti i problemi delle amministrazioni locali, però devo dire che sta mettendo sempre più forza in questa relazione. Io ho la fortuna di coordinare la direzione che ha i progetti che più impattano con gli enti locali e l'esperienza fatta coi parchi, l'esperienza di Bici in Comune, a noi ha fatto capire che dobbiamo essere sempre più di supporto per gli enti locali e su questo noi siamo veramente pronti a rafforzare queste relazioni".