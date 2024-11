SPORT: 7 NOVEMBRE CONVEGNO SU EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA ALLA CAMERA

Il convegno, che vedrà la partecipazione di autorevoli istituzioni ed esperti del settore, rappresenta un momento di riflessione su come la normativa vigente possa influire sul futuro dell'educazione fisica e sportiva in Italia. In particolare, sarà approfondito il ruolo dell'educazione motoria nelle scuole primarie, il futuro dei Giochi della Gioventù e dei Campionati Studenteschi, nonché l'evoluzione del ruolo del Docente di Educazione Fisica.