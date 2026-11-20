Marco Bezzecchi ha fatto segnare il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Portogallo, sul circuito di Portimao. Il pilota dell'Aprilia ha girato in 1'39"002 e ha preceduto il compagno di scuderia lo spagnolo Jorge Martin di +0.142. Terzo tempo per la Ducati del Team Gresini di Alex Marquez a +0.243, mentre è quarto il fratello Marc Marquez su Ducati ufficiale a +0.259. Il pilota spagnolo, leader della classifica generale, potrebbe laurearsi campione del Mondo già nella giornata di sabato con la vittoria della Sprint.