Goggia: "Sarà l'Olimpiade degli italiani. E sarò in missione, senza mamma e papà"
© Getty Images
"La prima Olimpiade è la prima Olimpiade, non si discute. Però finora ho sempre corso lontano dall'Europa, prima in Corea del Sud e poi in Cina. Questa volta invece per noi atleti italiani sarà speciale. E non parlo solo dello sci. Sarà la nostra Olimpiade". Lo dice in una intervista a Repubblica Sofia Goggia.
"Non porterò nessuno, mi piace che la mia famiglia stia a casa a vedermi. Io alle Olimpiadi sono in missione e l'Olimpiade per me è sacra. Il solo pensiero che le prossime gare saranno quelle olimpiche già mi gasa", afferma Goggia dopo il secondo posto nell'ultimo Super G prima dei Giochi, a Crans-Montana.