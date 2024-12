Snowboard, torna "MINI Mountain Mash" a Madonna di Campiglio

"Il MINI Mountain Mash rappresenta tutto ciò che amiamo dello snowboard e siamo convinti che con l’avvicinarsi delle Olimpiadi lo snowboard vivrà una fase di grande sviluppo. Il nostro impegno continua ad essere rivolto verso la valorizzazione della disciplina, promuovendone i valori di passione, divertimento e sportività – commenta Pietro Colturi, founder dell’evento – e grazie al MINI Mountain Mash vogliamo far conoscere lo snowboard a un pubblico sempre più ampio, dai professionisti ai giovani talenti, dalle famiglie alle nuove generazioni, senza dimenticare il forte interesse del mondo femminile". Il programma propone attività e momenti dedicati a tutti colori che vogliono immergersi in scenari magici con ai piedi una tavola. Da attività dedicate ai bambini che avranno occasione, insieme ai loro genitori, di avvicinarsi al mondo dello snowboard, a sessioni speciali per coinvolgere donne e ragazze, per approfondire la tecnica e aiutare chi è ancora alla prime armi. Immancabili i grandi momenti che da sempre caratterizzano il Mountain Mash: il contest di slopestyle che attrae i migliori atleti dello scenario mondiale e il banked slalom, un’esperienza aperta a tutti dove il livello tecnico dei partecipanti si alza di edizione in edizione. Confermata la tradizionale ampia area dedicata ai test di nuove attrezzature e delle soluzioni innovative proposte da Burton, in particolare l’innovativo attacco Step On EST, per trovare il match perfetto con il consiglio di esperti.

"Il MINI Mountain Mash è uno degli eventi più attesi dell’anno per noi snowboarder e, per me, averlo nella mia Madonna di Campiglio è davvero speciale. – dichiara Alberto Maffei. – Non si tratta solo di una competizione, ma di un momento che valorizza il nostro territorio e coinvolge tantissimi giovani, sia locali che venuti apposta per l’occasione. È ormai una tappa fissa per atleti di livello internazionale che, oltre a cercare punti importanti in vista delle Olimpiadi, trovano qui l’opportunità di divertirsi e vivere la gara in un’atmosfera più leggera e autentica. La crew dell’Ursus Snowpark ogni anno mette grande impegno per offrire un set-up innovativo e divertente, permettendo a tutti di esprimersi al meglio". MINI Mountain Mash è molto più di un evento: è uno spettacolo che accende il cuore dell’inverno. Un ricco programma quello che si sta allestendo in vista dell’ottava edizione di MINI Mountain Mash 2025, che vuole essere una celebrazione della cultura dello snowboard e delle emozioni che sa donare.