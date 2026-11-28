Il mondo del wrestling è in lutto per la scomparsa di Bronson Reed. Il wrestler australiano, all'anagrafe Jermaine Haley, è morto a soli 38 anni a causa di alcune complicazioni mediche dopo il grave infortunio rimediato il 7 novembre a Riad, in Arabia Saudita. Al Crown Jewel, Premium Live Event, durante l'incontro tra Bron Breakker e Oba Femi, fu scaraventato giù dal palco riportando diverse fratture alle costole e una lesione renale. A dare la tragica notizia è stata la WWE, la principale federazione di wrestling, senza fornire altri dettagli sulle circostanze del decesso. Lascia la moglie Paige, in attesa del secondo figlio, e una bambina.