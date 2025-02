Snowboard: Cdm sbx in Turchia, sei azzurri in gara a Erzurum

Sfida individuale sabato, prova a squadre domenica: è questo il programma della tappa di Coppa del Mondo di snowboardcross a Erzurum, in Turchia, che tra il 28 febbraio ed il 2 marzo proporrà il quarto atto stagionale del massimo circuito. Saranno sei gli azzurri in gara nel fine settimana che si aprirà venerdì con il turno di qualificazione, vale a dire Michela Moioli e Lisa Francesia Boirai al femminile, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin, Niccolò Colturi e Matteo Menconi al maschile. La tappa di Erzurum rappresenterà di fatto il giro di boa della stagione di Coppa del Mondo, circuito che toccherà quindi la georgiana Gudauri, l'austriaca Montafon per concludersi nella canadese Mt. St. Anne; nel mezzo spazio per la rassegna iridata di St. Moritz.