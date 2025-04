Snowboard, Bormolini guida azzurri in allenamento a Livigno dal 19/4

Chiusa la trionfale stagione che ha condotto al trionfo in Coppa del Mondo di Maurizio Bormolini, al successo della Coppa per Nazioni e ai titoli iridati di Fischnaller e Bormolini/Caffont, il superteam azzurro si ritroverà dal 14 al 18 aprile a Livigno (Sondrio) per una serie di allenamenti. Il direttore tecnico Cesare Pisoni ha previsto la convocazione di 19 atleti delle squadre A e B, con lo stesso Bormolini a guidare un gruppo composto da 11 uomini e 8 donne. Al maschile saranno al lavoro nella località lombarda Bormolini, Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Gabriel Messner, Marc Hofer, Aaron March, Mirko Felicetti, Tommy Rabanser, Manuel Haller, Mike Santuari e Fabian Lantschner mentre al femminile sono convocate Lucia Dalmasso, Elisa Fava, Fabiana Fachin, Jasmin Coratti, Giorgia Carnevali, Elisa Caffont, Sofia Valle e Sophie Rabanser