MotoGP, Martin salta i test di Sepang

Jorge Martin non sarà al via dei primi test della MotoGP, in programma a Sepang dal 3 al 5 febbraio. Lo spagnolo dell'Aprilia, campione del mondo 2024, dovrà fare da spettatore per recuperare al meglio dopo che a metà dicembre si è sottoposto a due interventi di revisione nella sede chirurgica dello scafoide della mano sinistra e della clavicola destra. Martin sarà comunque presente in Malesia, dove sarà sostituito in pista dal collaudatore Lorenzo Savadori.