Milano Cortina, hockey: la Svezia convoca i veterani Nhl Johansson e Lindholm

28 Gen 2026 - 11:10

In vista dei Giochi di Milano Cortina, la nazionale svedese di hockey ricorre all'usato sicuro e convoca i veterani della NHL, Marcus Johansson e Hampus Lindholm, in sostituzione degli infortunati Leo Carlsson e Jonas Brodin. Johansson torna alle Olimpiadi a 35 anni, 12 anni dopo aver aiutato la Svezia a raggiungere la finale e a portare a casa la medaglia d'argento. Sta vivendo una rinascita di carriera con i Minnesota Wild con 34 punti in 48 partite, lo stesso totale della scorsa stagione in 72 partite."Sono rimasto molto deluso", ha detto Johansson dopo aver scoperto di non essere stato inizialmente inserito nel roster. "Non si augura mai che qualcuno si faccia male o che accada qualcosa di brutto, ma cercherò di sfruttare al meglio questa situazione".

Con l'aggiunta di Johansson, la Svezia ritroverebbe quattro giocatori del 2014, le precedenti Olimpiadi a cui la NHL ha partecipato, a condizione che il capitano Gabriel Landeskog e il difensore Oliver Ekman-Larsson siano in condizioni fisiche sufficienti per partecipare. Anche Erik Karlsson, tre volte vincitore del Norris Trophy, è tornato da Sochi. Lindholm, 32 anni, non gioca per la nazionale dai Mondiali del 2018. Ha totalizzato 16 punti in 38 partite in questa stagione con i Boston Bruins. L'hockey maschile inizia l'11 febbraio. La Svezia giocherà la sua prima partita quel giorno contro l'Italia. 

