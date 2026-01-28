Milano Cortina, hockey: la Svezia convoca i veterani Nhl Johansson e Lindholm

In vista dei Giochi di Milano Cortina, la nazionale svedese di hockey ricorre all'usato sicuro e convoca i veterani della NHL, Marcus Johansson e Hampus Lindholm, in sostituzione degli infortunati Leo Carlsson e Jonas Brodin. Johansson torna alle Olimpiadi a 35 anni, 12 anni dopo aver aiutato la Svezia a raggiungere la finale e a portare a casa la medaglia d'argento. Sta vivendo una rinascita di carriera con i Minnesota Wild con 34 punti in 48 partite, lo stesso totale della scorsa stagione in 72 partite."Sono rimasto molto deluso", ha detto Johansson dopo aver scoperto di non essere stato inizialmente inserito nel roster. "Non si augura mai che qualcuno si faccia male o che accada qualcosa di brutto, ma cercherò di sfruttare al meglio questa situazione".