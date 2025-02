Slittino: Europei jr, Oberstolz quinta nel singolo a Sigulda

Quinto posto per Alexandra Oberstolz e sesto per Katharina Sofie Kofler nel singolo femminile della prima parte della tappa di Coppa del Mondo Junior di Sigulda, in Lettonia, prova valida anche per l'assegnazione dei titoli europei giovanili. Il miglior tempo in entrambe le manche ha permesso alla padrona di casa Zane Kaluma di conquistare successo e medaglia d'oro in 1'23"972 con 0"130 di margine sulla tedesca Josephine Buse e 0"410 sull'altra tedesca Antonia Pietschmann. Oberstolz ha saputo mettere a referto il quinto riscontro in ciascuna discesa, chiudendo con il crono di 1'24"521, seguita da Kofler che nella seconda run è risalita di due posizioni dopo l'ottavo posto di metà gara. A breve prenderà il via la prova a squadre, tra sabato e domenica andrà quindi in scena la seconda e conclusiva parte della stagione di Coppa del Mondo.