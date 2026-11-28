Questi i risultati delle partite di reguilar season di Nba disputate nella notte: New York Knicks-Miami Heat 105-108; Detroit Pistons-Milwaukee Bucks 113-98; Indiana Pacers-Philadelphia 76ers 87-111; Toronto Raptors-Brooklyn Nets 124-100; Boston Celtics-Atlanta Hawks 86-87; Minnesota Tomberwolves-Memphis Grizzlies 109-114; Phoenix Suns-Dallas Mavericks 109-113; Los Angeles Clippers-New Orleans Pelicans 104-105; Portland Trail Blazers-Golden State Warriors 116-94; San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers 99-96.