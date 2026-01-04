Slittino, CdM: Loch trionfa anche a Sigulda, nel femminile successo per Britcher

Ancora un successo per il tedesco Felix Loch che domina entrambe le manche del singolo maschile nella tappa di Coppa del Mondo di Sigulda e con il tempo di 1'35"409 si lascia alle spalle di 81 millesimi di secondo l'austriaco Jonas Müller. Sul terzo gradino del podio sale quindi l'altro tedesco Max Langenhan, staccato di 0"099 dal connazionale, con i fratelli austriaci Nico e David Gleirscher in quarta e quinta piazza. Rispetto alla prima manche disputata sabato, Leon Felderer guadagna un posto ed è 12esimo a 1"257 seguito da Alex Gufler, tredicesimo a 1"363 mentre Dominik Fischnaller non aveva completato la prima run che aveva visto Leon Haselrieder 22esimo.
Nel singolo femminile, invece, successo per Summer Britcher risale dal terzo posto segnato nella prima manche disputata ieri per imporsi in 1'23"840 precedendo l'austriaca Lisa Schulte di 37 millesimi di secondo. Il podio è quindi completato dalla tedesca Julia Taubitz che paga 0"091 dopo aver completato davanti a tutte la prima frazione. Solo cinque millesimi la separano dalla connazionale Merle Fräbel, quarta a 0"096 seguita dall'altra statunitense Ashley Farquharson, quinta a 0"291. Sandra Robatscher conferma il decimo posto di metà gara con un ritardo di 0"413 da Britcher, seguita da una Verena Hofer in progresso di tre posizioni, undicesima a 0"434; poco dopo, sedicesimo posto per la giovane Alexandra Oberstolz (+0"726) con Nina Zöggeler diciannovesima a 1"163.