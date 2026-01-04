Slittino, CdM: Loch trionfa anche a Sigulda, nel femminile successo per Britcher

Ancora un successo per il tedesco Felix Loch che domina entrambe le manche del singolo maschile nella tappa di Coppa del Mondo di Sigulda e con il tempo di 1'35"409 si lascia alle spalle di 81 millesimi di secondo l'austriaco Jonas Müller. Sul terzo gradino del podio sale quindi l'altro tedesco Max Langenhan, staccato di 0"099 dal connazionale, con i fratelli austriaci Nico e David Gleirscher in quarta e quinta piazza. Rispetto alla prima manche disputata sabato, Leon Felderer guadagna un posto ed è 12esimo a 1"257 seguito da Alex Gufler, tredicesimo a 1"363 mentre Dominik Fischnaller non aveva completato la prima run che aveva visto Leon Haselrieder 22esimo.