Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Slittino, CdM: Loch trionfa anche a Sigulda, nel femminile successo per Britcher

04 Gen 2026 - 17:28

Ancora un successo per il tedesco Felix Loch che domina entrambe le manche del singolo maschile nella tappa di Coppa del Mondo di Sigulda e con il tempo di 1'35"409 si lascia alle spalle di 81 millesimi di secondo l'austriaco Jonas Müller. Sul terzo gradino del podio sale quindi l'altro tedesco Max Langenhan, staccato di 0"099 dal connazionale, con i fratelli austriaci Nico e David Gleirscher in quarta e quinta piazza. Rispetto alla prima manche disputata sabato, Leon Felderer guadagna un posto ed è 12esimo a 1"257 seguito da Alex Gufler, tredicesimo a 1"363 mentre Dominik Fischnaller non aveva completato la prima run che aveva visto Leon Haselrieder 22esimo. 

Nel singolo femminile, invece, successo per Summer Britcher risale dal terzo posto segnato nella prima manche disputata ieri per imporsi in 1'23"840 precedendo l'austriaca Lisa Schulte di 37 millesimi di secondo. Il podio è quindi completato dalla tedesca Julia Taubitz che paga 0"091 dopo aver completato davanti a tutte la prima frazione. Solo cinque millesimi la separano dalla connazionale Merle Fräbel, quarta a 0"096 seguita dall'altra statunitense Ashley Farquharson, quinta a 0"291. Sandra Robatscher conferma il decimo posto di metà gara con un ritardo di 0"413 da Britcher, seguita da una Verena Hofer in progresso di tre posizioni, undicesima a 0"434; poco dopo, sedicesimo posto per la giovane Alexandra Oberstolz (+0"726) con Nina Zöggeler diciannovesima a 1"163.

Ultimi video

01:50
DICH GOGGIA AL QUIRINALE 22/12 DICH

Goggia: "Alzabandiera a Cortina? Prima ne vorrei parlare con il presidente del Coni"

01:25
DICH PELLEGRINO 04/1 DICH

Pellegrino: "Dispiace, la terza volta che arrivo quarto. Ma siamo sempre sul pezzo"

01:19
MCH BRIGNONE ALLENAMENTI 3/1 MCH

Federica Brignone, allenamento in val di Fassa

00:33
DICH DELLA MEA 3/1 DICH

Della Mea: "Giornata positiva, anche se nella seconda manche potevo fare meglio"

00:28
DICH SIMPATICA GOGGIA 3/1 DICH

Goggia: "Questo è il mio livello nel gigante ora"

01:14
MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

01:18
2026 di sogni e obiettivi

2026 di sogni e obiettivi

01:29
L'anno che verrà

L'anno che verrà: da Milano Cortina ai Mondiali di calcio

01:23
La battaglia dei sessi

La battaglia dei sessi

03:39
L'intervista a Mattia Furlani

Furlani: "Valgo più di 8,95 metri: sarò arrogante ma voglio il record del mondo"

01:30
Dakar al via il 3 gennaio

Dakar al via il 3 gennaio: 8.000 km nel deserto arabo

01:33
Gli auguri degli sportivi

Gli auguri degli sportivi

01:47
Brignone, il 25 sugli sci

Brignone, il 25 sugli sci

01:37
Conegliano sempre al top

Conegliano sempre al top

01:35
Gli alfieri dei giochi

Gli alfieri dei giochi

01:50
DICH GOGGIA AL QUIRINALE 22/12 DICH

Goggia: "Alzabandiera a Cortina? Prima ne vorrei parlare con il presidente del Coni"

I più visti di Altri Sport

MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

MCH BRIGNONE ALLENAMENTI 3/1 MCH

Federica Brignone, allenamento in val di Fassa

L'anno che verrà

L'anno che verrà: da Milano Cortina ai Mondiali di calcio

Da Sinner al volley pigliatutto, passando per Furlani: i momenti più iconici del 2025

2026 di sogni e obiettivi

2026 di sogni e obiettivi

DICH SIMPATICA GOGGIA 3/1 DICH

Goggia: "Questo è il mio livello nel gigante ora"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
19:38
Karate, Avanzini: "Datemi i Giochi per un altro oro"
19:03
Tennis, Atp Hong Kong: Musetti guida il seeding, c'è anche Sonego
18:16
Trecentomila litri di birra e tanti sold out, chiude il mese delle freccette
17:59
Tennis, United Cup: Errani-Vavassori battuti, l'Italia perde con la Svizzera
17:28
Slittino, CdM: Loch trionfa anche a Sigulda, nel femminile successo per Britcher